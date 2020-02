La Tunisie prendra par à l’augmentation du capital de la SFI

L’ARP a adopté, mardi, un projet de loi autorisant à l’Etat à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque Internationale pour la Reconstruction et de Développement (BIRD) et de la Société Financière Internationale (SFI). La contribution de la Tunisie à l’augmentation du capital de la BIRD est estimée à 1 114 667 dollars et celle à l’augmentation du capital de la SFI s’élève à 1 540 000 dollars, lesquels seront remboursés par tranches, sur cinq ans, à partir de 2020.

L’objectif de la souscription à cette troisième augmentation du capital du groupe de la Banque Mondiale (BM) vise à “renforcer sa représentativité et son droit au vote, s’agissant des décisions du conseil d’administration de la BM, ainsi qu’à permettre à la Tunisie, d’accéder à des fonds supplémentaires pour le financement de nouveaux projets d’investissement, d’autant plus que notre pays trouve des difficultés, depuis 2018, pour mobiliser des ressources financières de la banque, en raison de la baisse de sa notation souveraine”.

Le député Fayçal Derbel (groupement Ennahdha) a appelé à tirer profit du partenariat avec ces deux institutions financières, recommandant de renforcer la présence de la Tunisie, dans les différentes rencontres et assemblées générales organisées par la BM et la SFI et de présenter la candidature du pays, à de hauts postes, au sein du groupe.