La Tunisie présente au salon International de la Médecine en Allemagne

La Tunisie est présente actuellement au salon ‘’Medica’’ qui se tient du 18 au 21 novembre 2019 à Düsseldorf, en Allemagne, avec un pavillon national de 84 m2 organisé pour la cinquième année consécutive par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), a indiqué mercredi ledit centre.

La Tunisie est représentée à ce salon par sept sociétés tunisiennes exposantes à savoir : BIOSERVICE TUNISIE, BIOSPHERE BIOLOGICAL TECHNICS, CONSOMED, SOFEMED International, PECMI, SOFAP et KINGFLEX, précise la même source.

La valeur des exportations des Industries pharmaceutiques a progressé entre les années 2017 et 2018 passant de 125.86 Million de Dinars à 190.5 MD, enregistrant ainsi une hausse de 51.35 %.

Ces produits ont été exportés vers 40 marchés en 2018, dont l’Allemagne qui occupe le 4ème rang avec une part de 4,13%.

Plateforme internationale dédiée à la filière de la médecine, le salon ‘’Medica’’ permet de présenter et découvrir toutes les dernières nouveautés du secteur.

Il rassemble les experts, décideurs, médecins, managers et des personnes venant de tous les secteurs de la santé et du monde entier. Le nombre des exposants est de l’ordre de 5522 dont 891 de l’Allemagne et le reste, soit 4631 exposants venant de 68 pays.

Il acceuille, chaque année, plus de 120.000 visiteurs et environ 5286 exposants internationaux de 66 pays ont participé à la précédente édition du salon (2018) afin d’échanger et de parler innovations et technologies.

En vertu de son statut de membre du réseau EEN (Entreprise Europe Network), plateforme européenne consacrée à l’innovation et l’internationalisation des PME, le CEPEX a fait bénéficier des entreprises tunisienne exposantes au sein du salon international de la médecine ” MEDICA 2019 ” de contacts d’affaires avec le groupe du secteur de la santé du secteur Entreprise Europe et le salon international du courtage.

L’objectif est d’aider les entreprises à trouver des partenaires en Europe pour le développement de produits, des contrats de fabrication et de licence, des partenariats de distribution, des coentreprises et d’autres types de partenariats. Cet événement international de courtage en soins de santé au salon MEDICA a une tradition de 20 ans.