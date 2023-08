La Tunisie présente ses condoléances au royaume du Maroc

La Tunisie a fait part de ses condoléances ainsi que ses sentiments de compassion au Royaume du Maroc pour les victimes qui ont péri dans un tragique accident de la route survenu, dimanche, dans la province d’Azilal. Face à cette rude et difficile épreuve, la Tunisie a exprimé sa pleine et entière solidarité avec le peuple marocain frère dans cette rude épreuve, cite un communiqué du département des affaires étrangères publié, dimanche. Plus tôt dans la journée, les autorités marocaines ont annoncé que 24 personnes ont péri dans la province d’Azilal située dans le centre du pays, suite au renversement d’un véhicule de transport mixte des personnes alors qu’il était en direction d’un souk hebdomadaire dans la région. Aussitôt alertés, cite l’agence marocaine de presse MAP, les autorités locales et les services de la gendarmerie royale et de la protection civile se sont rendus sur les lieux pour prendre les mesures nécessaires. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie royale, sous la supervision du parquent compétent, pour déterminer les causes de cet accident, ajoute-t-on de même source.

- Publicité-