La Tunisie préside, durant le mois d’avril, le Conseil de paix et de sécurité de l’UA

La Tunisie assurera, à partir du 1er avril pour une période d’un mois, la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS), période au cours laquelle elle œuvrera à concrétiser sa vision de trouver des solutions pacifiques, justes et durables à divers problèmes africains pour une Afrique sûre, stable et prospère.

Dans ce contexte, la Tunisie agira pendant sa présidence du Conseil comme une force de recommandation positive, a indiqué le ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, vendredi.

L’objectif est de soutenir la sécurité et la stabilité sur le continent sur la base des principes africains de solidarité et de complémentarité que les pères fondateurs de l’Organisation de l’Union Africaine avaient réclamés, a-t-on ajouté.

A cette occasion, la Tunisie renouvelle son engagement à poursuivre sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA) et à renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les peuples du continent et ceux du reste du monde.

A rappeler que la Tunisie a été élue au Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine pour la période 2022-2024 lors de la 40ème session ordinaire du Conseil Exécutif de l’Union Africaine, tenue à Addis-Abeba en février 2022.

La Tunisie se réjouit de travailler avec les pays africains frères pour faire progresser les efforts de règlement politique et de réconciliation dans un esprit de consensus et de compréhension qui a toujours caractérisé les travaux du Conseil, selon la même source.

La Tunisie est déterminée à remplir ses engagements envers le continent dans les domaines de la paix et de la sécurité lors de son adhésion au Conseil pour la période 2022/2024 afin de renforcer son rôle et contribuer aux efforts continentaux pour prévenir les conflits, apporter la paix et soutenir les bases de la stabilité en Afrique et se concentrer pleinement sur les efforts de développement et de construction.