La Tunisie prête à adhérer à l’initiative ” science ouverte ” pour lutter contre le COVID-19

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Slim Choura, a souligné, lundi, la disposition de la Tunisie à adhérer à l’initiative ” Science ouverte ” et ce, lors de sa participation à un débat ministériel international à distance organisé par l’UNESCO sur ” la science ouverte et son rôle dans la lutte contre le COVID-19″.

Selon un communiqué publié par le ministère, Choura a aussi mis l’accent sur la nécessité de mettre la science et la technologie au service de l’humanité signalant l’importance d’adopter des approches innovantes basées sur la solidarité et la complémentarité entre les Etats dans le domaine scientifique.

Il a, à cette occasion, appelé à lever les barrières qui entravent la science ouverte.

Lors de ce débat à distance auquel ont participé 127 pays et 78 ministres chargés de la recherche scientifique, Slim Choura a présenté, les initiatives lancées par la Tunisie pour promouvoir l’enseignement à distance et le financement des projets de recherche fédérée dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus.

A noter que le débat ministériel vise à échanger les expériences sur les approches adoptées pour renforcer le rôle de la science et de la technologie dans la prise de décision outre la présentation des différentes mesures prises au niveau de chaque pays pour lutter contre la pandémie du COVID-19 ainsi que la mobilisation de l’appui international à l’initiative commune ” science ouverte ” et le renforcement du partenariat scientifique international.