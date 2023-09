La Tunisie profondément préoccupée par l’escalade militaire dans les territoires occupés

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar a déclaré, mercredi, au Caire, que « la Tunisie est profondément préoccupée par l’escalade de l’armée de l’occupation israélienne dans les territoires palestiniens occupés particulièrement à Al Qods.

Lors de sa participation à la réunion de la commission ministérielle arabe chargée de l’action internationale pour faire face aux mesures israéliennes prises illégalement à Al Qods, Nabil Ammar a rappelé « la position de la Tunisie en faveur de la juste cause palestinienne, disant soutenir le droit du peuple palestinien pour récxupérer ses droits légitimes ».

Selon un communiqué du département, le ministre palestinien des Affaires étrangères a donné un aperçu des derniers développements à Al Qods, à la lumière de la persistance des autorités de l’occupation israélienne à oeuvrer à changer son caractère démographique, économique, historique et culturel.

Une déclaration ministérielle a été publiée à l’issue de la réunion condamnant les pratiques israéliennes à Al Qods. La déclaration appelle à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la résistance du peuple palestinien.

Ont participé à cette réunion présidée par la Jordanie, les ministres des Affaires étrangères d’Arabie Saoudite, du Qatar, d’Egypte et du Maroc, les chefs des délégations des Emirats arabes unis et d’Algérie outre le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes.

