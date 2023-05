La Tunisie projette de créer une banque pour l’entreprenariat des jeunes

La Tunisie projette de créer une Banque d’investissement pour l’entreprenariat des Jeunes » Youth Entrepreneurship Investment Bank « , c’est ce qui ressort du communiqué, publié jeudi, par le minisitère de l’Economie et de la planifiation.

La nouvelle banque qui sera créée dans le cadre d’un partenariat avec avec la Banque Africaine de Développement (BAD), a été au centre de l’entretien qu’a eu, à Charm el-Cheikh, le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Said, avec le président du Groupe de la banque Akinwumi Adesina en marge de sa participation aux assemblées annuelles de l’institution financière africaine.

Les deux responsables ont débattu de l’avancement des études relatives au projet de » Youth Entrepreneurship Investment Bank » (Banque d’Investissement pour l’Entreprenariat des Jeunes), lequel se veut un mécanisme d’appui aux jeunes entrepreneurs, afin que ceux derniers puissent réaliser leurs projets et contribuer efficacement à la relance économique, d’après le communiqué.

Saied a, à cette occasion fait part, au Président du groupe de la BAD de la disposition de la Tunisie à soutenir la » Fondation africaine de technologie pharmaceutique (APTF) « , créée par la banque africaine, proposant la conclusion d’accords de partenariat entre cette fondation et l’Institut Pasteur en Tunisie. Il a rappelé, dans ce cadre, l’expérience requise et la notoriété confirmée de notre pays dans ce domaine.

De son côté, Adesina a confirmé la volonté de la BAD de continuer à accompagner la Tunisie, dans la réalisation des projets futurs, notamment dans les domaines de développement de la filière de céréales, de recyclage des eaux usées et leur valorisation dans le domaine agricole et de mise en place des espaces industriels dans les régions.

