La Tunisie propose d’abriter la prochaine retraite ministérielle du Conseil des ministres des pays membres de la ZLECAF

Le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) a salué la proposition de la Tunisie d’abriter la prochaine retraite ministérielle du Conseil des ministres du commerce des pays membres de ce groupement .

Cette proposition a été présentée par la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejab, lors d’une rencontre avec le secrétaire général de la ZLECAf Wamkele Mene qui a souligné que la Tunisie est un pays pionnier en matière d’appui à l’intégration économique africaine, a indiqué le ministère du Commerce.

La Tunisie participe, du 29 au 31 mai 2023 à Nairobi (Kenya), aux travaux de la deuxième retraite ministérielle du Conseil des ministres sur la ZLECAF.

Les travaux de cette deuxième retraite ont permis d’élaborer un programme exécutif fixant les priorités requises pour l’accélération de l’entrée en vigueur de la ZLECAF, au cours de l’année 2023, et l’élargissement de la liste des pays membres pour atteindre 29 pays, au mois d’octobre 2023.

La Tunisie fait partie des 8 premiers pays africains qui se préparent à lancer la ZLECAF,

Cette réunion ministérielle a été une occasion d’échanger sur la question de la facilitation des échanges commerciaux et du commerce de transit. Les participants ont convenu de créer un comité pour examiner les questions relatives à la facilitation des échanges afin d’accélérer la mise en œuvre de l’accord et évaluer l’état d’avancement de son application, outre la création d’une plateforme qui permettra d’interconnecter les comités nationaux spécialisés dans la facilitation des échanges dans les 54 pays membres de l’accord.

La réunion a porté également sur le rôle du secteur privé africain dans la mise en œuvre et l’entrée en vigueur de l’accord afin de bénéficier de ses avantages et ses mécanismes visant à renforcer les échanges bilatéraux.

Les participants ont aussi évoqué le rôle que peut jouer les parlements des pays membres pour favoriser l’application de l’accord, via le contrôle et l’applications des législations relatives aux politiques commerciales nationales.

Ils ont convenu dans ce cadre d’élaborer une vision de l’organisation d’un Forum parlementaire en septembre 2023, qui permettra l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la ratification de l’accord et de ses protocoles.