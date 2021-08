La Tunisie ratifie l’Amendement de Kigali

La Tunisie vient de ratifier l’amendement de Kigali visant à éliminer progressivement les réfrigérants HFC, producteurs d’effet de serre.

L’ajout de la Tunisie porte le nombre de pays ayant ratifié l’amendement à 124, y compris l’Union européenne – soit 62 % des 197 pays initiaux qui ont adopté l’amendement en 2016.

La plupart des pays non visés par l’article 5 (développés) doivent atteindre un taux de 85 % d’ici 2036. Les pays de l’article 5 sont divisés en deux groupes et suivent un calendrier plus lent, commençant par un gel en 2024 ou 2028. Les étapes finales de réduction progressive dans les pays de l’A5 sont en 2045 ou 2047.