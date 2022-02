La Tunisie réaffirme son attachement à l’UMA en tant que choix stratégique

A l’occasion du 33e anniversaire de la création de l’Union du Maghreb arabe (UMA), la Tunisie a exprimé sa fierté de cet acquis historique, réaffirmant son attachement constant à l’UMA en tant que choix stratégique.

- Publicité-

La Tunisie réitère, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger publié mercredi soir, son « souci permanent d’œuvrer avec tous les pays maghrébins frères en vue de consolider davantage les liens de fraternité, de coopération et de partenariat dans tous les domaines ».

Il s’agit, souligne-t-il, de donner une nouvelle impulsion à l’Union et d’assurer les moyens d’affronter les multiples défis et de remporter les enjeux du développement, du progrès, de la sécurité et de la stabilité.

Partant de la ferme conviction de l’unité de destin pour les pays de la région, la Tunisie insiste sur l’importance de conjuguer tous les efforts en vue de surmonter les difficultés et de permettre à l’action maghrébine commune de se hisser aux plus hauts niveaux et de réaliser les aspirations des peuples maghrébins à plus de cohésion et de complémentarité, ajoute le communiqué.

L’Union du Maghreb arabe a été créée le 17 février 1989. Ses pays membres sont l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie.