La Tunisie réaffirme son désir d’ouvrir une ligne maritime pour passagers avec le port libyen de Misrata

L’ambassadeur de Tunisie en Libye, Lassaad Laajili, a réaffirmé le désir de son pays d’établir des lignes de passagers et de transport maritime avec la ville de Misrata.

Cette nouvelle a été révélée lors de sa visite au nouveau terminal maritime de Misrata où il était accompagné du consul général tunisien Tawfik Gasmi.

L’ambassadeur a discuté avec la direction de la station des travaux visant à développer les relations commerciales et d’investissement entre la Libye et la Tunisie par le biais de projets communs, y compris les travaux visant à exploiter des croisières pour transporter des passagers et des marchandises entre le terminal maritime de Misrata et les ports de Tunis au cours de la prochaine période, précise le site Libya Herald.

Il a également discuté des travaux visant à achever toutes les procédures et approbations nécessaires pour que les lignes maritimes puissent commencer.

L e président de l’Union générale des chambres de commerce et d’industrie libyennes, Mohamed Raeid, a pris part à la visite.

La délégation tunisienne a également rencontré la Chambre de Commerce de Misrata.