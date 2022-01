La Tunisie réceptionne 1 million de doses de vaccin anti-covid19 livrés par l’Algérie

La Tunisie a réceptionné jeudi, à l’aéroport international de Tunis-Carthage, 1 million de doses de vaccin anti-Covid 19 livrés par l’Algérie dans le cadre d’un don, pour l’aider à faire face à la propagation du coronavirus, selon un communiqué de la Présidence de la République.

A cette occasion, le ministre de la Santé Ali Mrabet a annoncé que 300 mille litres d’oxygène médical seront livrés dans les prochains jours par l’Algérie sous forme de don à la Tunisie, afin de faire face à la crise du Covid-19, selon une vidéo publiée par la Présidence de la République.

Pour sa part, l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie, Azzouz Baalaal, a précisé qu’une cargaison d’oxygène médical sera acheminée vers la Tunisie par voie terrestre, soulignant « les liens de fraternité unissant les deux pays et la volonté commune de promouvoir les relations bilatérales à même de répondre aux aspirations des deux peuples et aux défis de l’étape actuelle ».

Dans son communiqué, la Présidence de la République a exprimé ses vifs remerciements à l’Algérie pour cet élan de solidarité et de soutien, qui témoigne de la conviction des deux pays d’un destin commun et reflète les liens solides et profonds unissant les deux pays frères et amis.