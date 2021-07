La Tunisie réceptionne des aides médicales à bords de deux avions militaires Egyptiens

La Tunisie a réceptionné samedi à la base militaire de l’Aouina, des aides et équipements médicaux à bords de deux avions militaires Egyptiens.

Selon un communiqué publié par la présidence de la république, ces aides consistent en des quantités de médicaments, des appareils respiratoires et des concentrateurs d’oxygène.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le président de la république Kais Saied visant à mobiliser l’aide internationale afin d’appuyer les efforts nationaux pour la lutte contre la propagation rapide du coronavirus, lit-on dans ce communiqué.

La présidence de la république a souligné que cette initiative illustre la profondeur des relations entre les deux pays et peuples frères, notamment dans le contexte actuel de la crise sanitaire, ajoute le même communiqué.

Ces équipements médicaux ont été remis en présence notamment, du ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jarandi, du conseiller principal auprès du président de la république, chargé du secrétariat permanent du conseil de la sécurité nationale Abderaouf Atallah, du médecin général de brigade et directeur de la santé militaire Moutapha Ferjani et de l’ambassadeur d’Egypte à Tunis, Iheb Fahmi.