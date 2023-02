La Tunisie réceptionne un don d’équipements médicaux de la part du conseil des ministres arabes de la santé

Le ministre de la santé Ali Mrabet, qui était accompagné du secrétaire général adjoint et président du centre de la ligue des états arabes à Tunis, Mohamed Salah Ben Aissa, a présidé jeudi à l’Aéroport de Tunis- Carthage une cérémonie de remise d’un don à la Tunisie de la part du conseil des ministres arabes de la santé.

Selon un communiqué publié par le ministère de la santé, ce don consiste en des équipements médicaux modernes remis à la Tunisie en application des recommandations issues de la 56e session ordinaire du conseil des ministres arabes de la santé en 2022, aux fins de consolider la coopération arabe et la protection sanitaire dans les différents pays arabes et répondre à l’urgence sanitaire imposée par la pandémie du Covid-19.

A cette occasion, le ministre de la santé a salué les efforts fournis par la ligue des états arabes et le conseil des ministres arabes de la santé en matière d’aide fournie aux états membres afin d’assurer aux citoyens des services sanitaires de qualité, outre l’échange d’expériences dans les différentes spécialités médicales.

De son côté, le secrétaire général adjoint et président du centre de la ligue des états arabes à Tunis a souligné l’attachement de l’organisation arabe à hisser le niveau de la coopération arabo- arabe dans le domaine de la santé à même de garantir le droit à la santé dans les pays de la région.

