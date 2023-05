La Tunisie reçoit 4 femmes et 5 enfants de combattants de Daesh en provenance de Libye

La Tunisie a reçu vendredi quatre femmes et cinq enfants de la part des autorités libyennes. Il s’agit d’épouses et d’enfants de combattants d’ISIS (Daesh) qui ont combattu en Libye. Le directeur de l’Observatoire tunisien des droits de l’homme, Mustafa Abdelkbir, a confirmé la nouvelle et a déclaré que la remise a eu lieu au poste frontière de Ras Jedir. Ce n’est pas la première fois que la Tunisie accueille de tels individus, puisque six enfants ont été accueillis en 2020, et qu’un autre groupe d’enfants a été récupéré en Libye et à la frontière turco-syrienne.

Selon Abdelkbir, les femmes qui ont été remises à la Tunisie avaient déjà été acquittées par la justice libyenne. Les unités de sécurité tunisiennes examinent actuellement leurs dossiers et la décision finale sera prise par la justice tunisienne. Il a également révélé qu’il y a encore une quinzaine de femmes tunisiennes dans les prisons libyennes, purgeant des peines allant de 6 à 16 ans, ainsi qu’un groupe d’enfants.

La question des combattants de Daesh et de leurs familles est controversée pour de nombreux pays, qui s’inquiètent des risques potentiels pour la sécurité posés par leur retour. La Tunisie s’est efforcée de rapatrier ses citoyens qui ont rejoint ISIS en Syrie et en Irak et a également reçu ceux qui ont été détenus en Libye.