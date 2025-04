La Tunisie récolte 10 médailles dont 6 or à la 6e Coupe du président de la WTF G3

Les taekwondoistes tunisiens ont totalisé 10 médailles (6 or, 3 argent et 1 bronze), à l’issue la 6e Coupe du président de la Fédération internationale de taekwondo G3 (WTF) tenue du 25 au 27 avril courant à Addis-Abeba.

Les breloques d’or ont raflées par Firas Kattoussi (-80 kg), Fares Boujemai (-68 kg), Mohamed Khalil Jendoubi (-63 kg), Cheima Toumi (-57 kg), Wafa Mesghouni (-62 kg) et Mohamed Oussama Jelida (-55 kg / Juniors).

L’argent est revenu à Aicha Zoghbi (-49 kg), Mootaz Aifaoui (-87 kg) et Kenza Selmi (-55 kg / Juniors), tandis que l’unique médaille de bronze a été décrochée par Ouhoud Ben Aoun chez les -53 kg.

