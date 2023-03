La Tunisie recourt à l’ITFC pour importer pétrole, gaz et produits chimiques

Hani Salem Sonbol, Directeur exécutif de la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), signera 3 accords de garantie de financement entre la Tunisie et l’ITFC, ce vendredi 3 mars 2023 au siège du ministère,en présence du ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, de la Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neila Nouira Gongi, ainsi que des Directeurs généraux de la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz, de la Société Tunisienne des Industries du Raffinage et du Complexe Chimique Tunisien.

Le premier financement sera alloué à la (STEG) à l’aide au financement de l’importation de gaz naturel. Le second financement sera alloué au financement de l’importation de pétrole brut et de produits pétroliers au profit de la STIR. Et le troisième financement concernera le financement de l’importation de matières premières (soufre, ammoniac et autres produits chimiques) au profit de la Société Tunisienne de Chimie.