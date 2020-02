La Tunisie refuse toutes formes de relations avec l’entité sioniste

Le ministère des Affaires Etrangères affirme dans un communiqué publié mercredi, “qu’aucune forme de relations avec l’entité sioniste n’est acceptée, même s’il s’agit de rencontres sportives” .

Le ministère des Affaires étrangères souligne que la sélection tunisienne féminine de tennis qui dispute en ce moment à Helsinki (Finlande) le match de la Fed Cup face à la sélection de l’entité sioniste, est considéré comme une atteinte aux engagements historiques indéfectibles de la Tunisie en faveur de la juste cause palestinienne et contraire à la position officielle de l’Etat Tunisien qui soutient et appuie le peuple palestinien frère pour l’édification de son Etat indépendant sur sa terre limitée aux frontières de juin 1967 avec Al Qods-Est comme Capitale conformément aux résolutions internationales et à l’inititiave du plan arabe de paix.

La sélection tunisienne de tennis rappelle-t-on, participe actuellement aux éliminatoires de la Fed Cup, zone Europe-Afrique groupe 2, formé également de la Moldavie de la Georgie et de l’entité sioniste.