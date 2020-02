La Tunisie réitère son attachement à l’UMA en tant que choix irréversible

Tunisie réaffirme son engagement à poursuivre les efforts communs avec les Etats maghrébins pour redynamiser les institutions de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) et ses structures, relever les défis croissants et répondre aux attentes et aspirations des peuples en matière de complémentarité, de stabilité et de progrès.

Dans une déclaration publiée, ce lundi, par le ministère des Affaires étrangères à l’occasion du 31e anniversaire de la création de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), la Tunisie réitère son attachement “constant” à cet édifice maghrébin en tant que “choix stratégique irréversible ” pour relever les nombreux défis auxquels fait face la région.

L’UMA a été créée le 17 février 1989 à Marrakech, (Maroc).