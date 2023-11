La Tunisie réitère son engagement à promouvoir les conditions des enfants et à lutter contre la violence à leur égard

A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, célébrée le 20 novembre de chaque année, le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées organise jusqu’au 20 décembre prochain, une campagne de communication nationale sous le thème « Il grandit et n’oublie pas » et ce, pour souligner l’engagement de l’Etat à protéger les droits de l’enfant et à lutter contre la violence à son égard.

Selon un communiqué publié par le ministère, un programme de formation a été également lancé au profit des formateurs sous le thème « Non à la violence à l’école », dans l’objectif de diffuser la culture des droits de l’enfant et d’animer des séances de sensibilisation pour lutter contre la violence en milieu scolaire.

En outre, le ministère a signalé que l’observatoire des droits de l’enfant, a entamé la mise à jour de tous les indicateurs liés à la situation de l’enfance en Tunisie.

Deux études ont été également lancées sur » les moyens de renforcer le système de protection sociale » et sur » le coût de la violence exercée sur les enfants « , outre la réalisation d’un référentiel pour la réintégration des enfants de retour des zones de conflit.

Selon la même source, le ministère a aussi mis en place des plans nationaux pour protéger les enfants de la violence dans l’espace cybernétique et assurer la participation active de la Tunisie aux efforts mondiaux visant à atténuer l’impact des changements climatiques sur les enfants, en particulier les migrants.

Dans ce contexte, le ministère a rappelé qu’une série de projets ont été mis en œuvre pour promouvoir les droits de l’enfant, tels que l’ouverture de 47 jardins d’enfants publics intégrés au profit de 2700 enfants, dont plus de la moitié sont issus de familles à faible revenu et pauvres dans les zones rurales et frontalières pour garantir le droit de l’enfant à l’éducation préscolaire, et l’intégration de 600 enfants autistes au sein des établissements de la petite enfance publique et privée en fournissant un soutien financier mensuel à leurs familles.

En outre, le ministère a indiqué que dans le cadre de son partenariat avec la société tunisienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, un guide pour les éducateurs a été élaboré. Il s’agit, selon le communiqué, du premier guide scientifique officiel du genre fourni en Tunisie à l’intention des éducateurs dans les crèches, les jardins d’enfants et dans les écoles primaires.

Le ministère a rappelé ses efforts pour sensibiliser les mères et les pères à la nécessité de renforcer leurs compétences et leurs connaissances pour assurer un meilleur encadrement à leurs enfants et ce, dans le cadre du programme « Parentalité positive ».

Par ailleurs, un programme de renforcement des capacités a ciblé les délégués à la protection de l’enfance dont le nombre a été augmenté outre le lancement d’un numéro vert gratuit 1809 pour l’écoute, l’assistance psychologique et l’orientation des enfants et des familles, ainsi que la création d’une plateforme numérique de protection de l’enfance pour faciliter la réception des signalements.

D’après la même source, le projet du texte de la politique publique intégrée de protection des enfants sera bientôt finalisé.

Quelque 6908 enfants sont pris en charge par l’Etat dans 105 complexes de l’enfance et 22 centres intégrés pour les jeunes et l’enfance moyennant un budget de 13,5 millions de dinars.

Par ailleurs, 280 enfants ont bénéficié en 2022-2023, des interventions du programme de dépôt familial à raison de 200 dinars par enfant outre le renforcement des capacités des familles pour garantir un meilleur encadrement aux enfants.