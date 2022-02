La Tunisie rejoint le COMSHIP  qui harmonise le commerce des semences en Afrique

La Tunisie est devenue le 19ème Etat membre du COMESA à lancer le Plan de mise en œuvre de l’harmonisation régionale des semences (COMSHIP). Il s’agit de mettre en œuvre les règlements d’harmonisation du commerce des semences du COMESA, qui devraient renforcer la production et la fiabilité des semences, améliorer le commerce des semences et accroître la compétitivité de l’industrie semencière dans la région de l’Afrique australe et orientale.

Le lancement a été facilité par l’Alliance pour le commerce des produits de base en Afrique orientale et australe (ACTESA), une agence spécialisée du COMESA mandatée par les chefs d’État et de gouvernement pour intégrer les petits exploitants agricoles dans les marchés nationaux, régionaux et internationaux grâce à un environnement politique amélioré, des installations de marché élargies, des services et un renforcement des capacités.

Lla directrice de l’agriculture et de l’industrie au secrétariat du COMESA, Providence Mavubi, a félicité la Tunisie pour son engagement envers les programmes d’intégration régionale, ajoutant que les autres États membres bénéficieraient de l’expertise de ce pays en matière d’agriculture et d’élevage.

La Tunisie adhère ainsi aux règlements d’harmonisation du commerce des semences, et s’engage à développer une feuille de route nationale sur l’alignement des lois tunisiennes sur ces règlements, d’ici juin 2022.

Le COMSHIP est un cadre qui décrit les plans de mise en œuvre et les modalités nécessaires pour mettre en œuvre, surveiller et assurer efficacement la conformité et l’exécution au sein des États membres du COMESA.

La Tunisie rejoint le Burundi, les Comores, Djibouti, la RD Congo, l’Égypte, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Rwanda, les Seychelles, le Soudan, l’Eswatini, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.