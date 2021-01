La Tunisie salue la réconciliation entre les pays du Golfe

La Tunisie a dit suivre avec un grand « intérêt » le sommet du Golfe qui s’est déroulé dans la ville d’Al-Ula en Arabie Saoudite, saluant la volonté commune qui anime les pays participant à resserrer les rangs pour de répondre aux aspirations des peuples de la région à un avenir meilleur ».

Dans une déclaration publiée, mercredi, par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie a rendu hommage aux efforts déployés par tous les pays, dont en premier lieu le Koweït, pour rétablir les relations de « fraternité » entre les pays du Golfe.

Par ailleurs, la Tunisie a formé l’espoir de voir le Sommet d’Al-Ula contribuer à la consécration des valeurs de « solidarité » et d' »entente » entre les pays arabes, appelant dans ce contexte, à renforcer de l’action arabe commune pour faire face aux défis qui se posent au double plan régional et international.

Les dirigeants et chefs de délégations participant au 41e sommet du Golfe, dans la ville d’Al-Ula, ont signé, hier mardi, la Déclaration d’Al-Ula qui prévoit une réconciliation entre le Qatar et l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahreïn et l’Egypte. Le Quartet arabe avait décidé en 2017 de rompre les relations diplomatique et commerciales avec le Qatar et y imposer un blocus terrestre, aérien et maritime.

