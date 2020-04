La Tunisie salue le cessez-le-feu au Yémen, annoncé par la coalition arabe

La Tunisie a salué, jeudi, l’annonce de la coalition arabe, conduite par l’Arabie saoudite, d’un cessez-le-feu global au Yémen, pour une période de deux semaines reconductibles.

” La Tunisie forme l’espoir de voir “cette trêve humanitaire ouvrir de nouvelles perspectives devant un règlement politique permanent au Yémen”, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Pour la Tunisie, cette décision “privilégie la dimension humanitaire dans le traitement de la crise au Yémen, pays déchiré par la guerre depuis cinq ans.

” Le cessez-le-feu permettra, si besoin est, d’aider ce pays à prévenir une propagation du coronavirus sur son territoire et à se consacrer à la lutte contre les répercussions de la pandémie, le cas échéant”, a indiqué le département dans le même communiqué.

D’après la même source, la Tunisie réitère sa volonté “d’appuyer les efforts arabes et internationaux visant à parvenir à un règlement politique global et durable, conformément aux dispositions de la légitimité internationale et de l’initiative des pays du Golfe, ainsi qu’aux recommandations des résultats du dialogue national yéménite”.