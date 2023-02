La Tunisie salue les pas franchis sur la voie de la reconciliation en Libye

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a prononcé une allocution au nom du président de la République, Kais Saied, lors de la réunion du Comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye, convoqué par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Selon cette allocution publiée par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie s’est déclarée satisfaite des mesures concrètes prises jusqu’à présent en vue de parvenir à une réconciliation nationale en Libye, en particulier à la lumière des résultats des réunions qui ont eu lieu à Tripoli début janvier 2023.

La Tunisie a affirmé sa ferme position concernant la crise en Libye sœur, appelant à une solution inter-libyenne dans le cadre d’un dialogue global réunissant les différentes parties et qui met l’intérêt de la Libye au-dessus de toute considération.

Dans ce contexte, la Tunisie a invité les frères libyens à s’unir autour d’un projet national global qui rétablit la sécurité et la stabilité de la Libye et lui permettrait de jouer son rôle dans la préservation de la sécurité de la région entière.

La Tunisie a également souligné la nécessité d’accompagner la Libye frère sur la voie du règlement politique et de la réconciliation, réitérant sa disposition à accompagner toute rencontre entre les frères libyens sous l’égide des Nations Unies.

Le ministre des Affaires étrangères avait rencontré hier des Tunisiens travaillant au sein de l’Union africaine, ses structures et dans d’autres organisations internationales basées dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.

Il a salué le rôle central joué par la communauté tunisienne dans le soutien de l’effort de développement national et dans la promotion de l’image de la Tunisie à travers le monde.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de Ali Mrabet, ministre de la Santé, qui participe à une réunion ministérielle sur la santé à Addis-Abeba.

