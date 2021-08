La Tunisie s’apprête à émettre la deuxième tranche de l’emprunt obligataire national 2021

Les préparatifs pour l’émission de la deuxième tranche de l’emprunt obligataire national pour l’année 2021 ont été au centre d’une réunion tenue, mercredi soir, sous la présidence de la chargée de la gestion du ministère de l’Economie et de Finances, Sihem Boughedira Nemsia, en présence de représentants des établissements financiers (intermédiaires en bourse, assurances et banques).

Selon le département de l’Economie, les souscriptions à cet emprunt se feront sur la base des mêmes conditions que pour la première tranche, notamment en ce qui concerne les catégories, la durée de remboursement et le taux d’intérêt, conformément aux dispositions du décret gouvernemental datant du 9 juin 2021.Il est à souligner que ce décret stipulait l’émission par l’Etat d’un emprunt obligataire national pour couvrir une partie des besoins budgétaires pour l’année 2021. Il a fixé trois catégories « A, B et C » .

La durée de remboursement dans ces catégories varie entre 5 et 7 ans, tandis que la valeur nominale de chaque obligation est fixée à 10 dinars pour la catégorie « A », 100 dinars pour la catégorie « B » et 1000 dinars pour la catégorie « C ». ”. Les intérêts sont remboursés annuellement avec un taux d’intérêt nominal de 8,70 % pour la catégorie « A », 8,80 % pour la catégorie « B » et 8,90 % pour la catégorie « C »Nemsia a indiqué, à cette occasion, que le fait de parvenir à lever cet emprunt « constitue un devoir national imposé par cette conjoncture difficile », appelant les établissements financiers à conjuguer tous les efforts pour réussir l’émission de deux tranches restantes de l’emprunt obligataire, au même titre que la première tranche.Pour rappel, les souscriptions à la première tranche de l’emprunt obligataire national (du 21 au 28 juin 2021) a permis la mobilisation d’environ 715,6 millions de dinars.Nemsia a souligné l’importance d’impliquer davantage de personnes physiques dans cette opération, qui se présente comme une opération d’épargne à moyen terme.De leur côté, les représentants du secteur financier ont exprimé leur volonté de faire réussir cette opération et leur engagement à continuer à soutenir l’effort de l’Etat dans le financement du budget.