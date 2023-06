La Tunisie s’attache au respect des droits des migrants

La directrice générale de l’observatoire national de la migration (ONM) Ahlem Hammami, a souligné le souci de la Tunisie à protéger les droits des migrants et à respecter les engagements internationaux.

Elle a mis à cette occasion en relief les efforts déployés afin de développer le cadre juridique pour l’adapter à la loi internationale.

Hammami a signalé à l’ouverture d’un atelier de travail organisé par l’observatoire, axé sur le cadre juridique en relation avec le phénomène de la migration, que la Tunisie a adopté différentes lois relatives à la protection des droits des migrants. La Tunisie a aussi adopté des lois portant sur la lutte contre la traite des personnes ainsi que la lutte contre les différentes formes de discrimination.

Cet atelier organisé en coordination avec l’organisation internationale pour les migrations, (OIM) les 8 et 9 juin courant a pour objectif d’offrir un cadre de discussion et d’échange des expériences entre les différents intervenants aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, a notamment ajouté Hammami.

