La Tunisie se classe au 70ème rang mondial concernant sa prédisposition à intégrer et à développer l’intelligence artificielle

D’après un rapport réalisé par Oxford Insights, la Tunisie s’est classée pour l’année 2022 à la 70ème place (sur 181 pays) en matière d’intégration et de développement des technologies qui incorpore de l’intelligence artificielle. Ce classement permet à la Tunisie de se hisser à la 4ème place au niveau continental. Ce rapport confirme que les points forts sont les infrastructures numériques et les ressources humaines, alors que les principaux freins au développement de l’IA sur lesquels la Tunisie pourrait progresser sont le manque de stratégies gouvernementales dans ce domaine, l’absence de réglementation éthique et le manque de données.

- Publicité-