La Tunisie se dotera de six centrales solaires d’une capacité de 10 MW chacune

Le ministère tunisien de l’Energie, des mines et des énergies renouvelables a lancé un cinquième appel d’offres pour développer et construire plusieurs centrales solaires d’une taille maximale de 10 MW.

Dans le cadre de cet appel d’offres, il vise à construire six centrales solaires d’une puissance installée de 10 MW chacune et 10 plus petites batteries solaires d’une puissance de 1 MW.

La date limite de soumission des propositions de projets est fixée au 25 mars 2021. Les projets sélectionnés vendront de l’électricité à la STEG dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité à long terme.

Lors de sa première opération d’achat, finalisée en mai 2017, le gouvernement tunisien a passé des contrats pour sept projets de 10 MW avec des entreprises nationales et des consortiums tunisiens-internationaux. Le gouvernement a lancé un deuxième appel d’offres pour 70 MW en 2019 et a décidé de six projets de 10 MW proposés par des développeurs tunisiens et internationaux.

Les autorités tunisiennes ont également lancé un troisième appel d’offres en juillet 2019 et un quatrième en septembre. Le troisième appel d’offres a vu les offres finales varier de 125,3922 millimes (0,0463 $)/kWh à 129,9736/kWh .

Le gouvernement tunisien a également finalisé un appel d’offres pour 500 MW de panneaux solaires en décembre 2019. Le développeur norvégien Scatec Solar a été le plus grand gagnant, avec trois projets totalisant 300 MW.

Fin 2019, la capacité photovoltaïque installée cumulée de la Tunisie s’élevait à seulement 62 MW, selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).