La Tunisie se félicite du rétablissement des relations diplomatiques entre l’Arabie Saoudite et l’Iran

La Tunisie s’est félicitée, samedi, du rétablissement des relations diplomatiques entre l’Arabie Saoudite et la République islamique d’Iran.

La Tunisie salue le rôle joué par la République populaire de Chine dans la conclusion de cet accord. Elle a formé le vœu de voir cet accord contribuer à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région éliminer les tensions et ouvrir une nouvelle phase de coopération entre les Etats de la régions, lit-on dans un communiqué du département.

L’Arabie Saoudite et l’Iran ont conclu un accord pour rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays et rouvrir leurs ambassades et consulats dans les deux pays dans un délai maximum de deux mois, selon un communiqué publié vendredi par l’agence de presse saoudienne.

Cet accord intervient après un marathon de réunions tenues à Pékin entre le 6 et le 10 mars entre les délégations des deux pays, l’Arabie saoudite et l’Iran, conduites par le ministre d’État, membre du Conseil des ministres, conseiller à la sécurité nationale du Royaume d’Arabie saoudite, Musaed bin Muhammad Al-Aiban, et le secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale iranien Ali Shamkhani.

