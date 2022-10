La Tunisie se joint à un exercice de simulation sur les routes migratoires

Le premier exercice de simulation régional à grande échelle organisé par le Conseil de l’Europe dans le cadre de ses programmes conjoints avec l’Union européenne et en partenariat avec le gouvernement de Malte se déroule du 23 au 29 octobre à La Valette, Malte. Il représente une approche unique pour améliorer la coordination, la détection et l’orientation des victimes de la traite sur les routes migratoires.

Organisé pour la première fois dans la région sud-méditerranéenne, l’événement, intitulé « La traite des êtres humains sur les routes migratoires », rassemble plus de 100 participants et experts, dont des représentants des gouvernements, des juges et des procureurs, des services répressifs, des services sociaux et médicaux, des inspections du travail, de la société civile et des médias d’Algérie, de Belgique, d’Égypte, de France, d’Italie, de Jordanie, du Liban, de Libye, de Malte, du Maroc, de Palestine*, du Portugal, de Suisse, de Tunisie et du Royaume-Uni.

Résultant des efforts conjoints de renforcement de la coopération régionale, la simulation régionale fait le point sur la mise en place du Mécanisme national de référence pour les victimes de la traite des êtres humains en Tunisie, qui a été lancé en 2021 par l’Organisme national de lutte contre la traite des personnes (INLCTP) avec le soutien du projet conjoint UE-Conseil de l’Europe de » Soutien aux organismes indépendants en Tunisie « . Le mécanisme national d’orientation tunisien est une initiative inédite au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA).

Cette activité est organisée dans le cadre des programmes conjoints entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe intitulés « Protéger les droits de l’homme, l’Etat de droit et la démocratie par des normes communes dans le sud de la Méditerranée » (Programme Sud V) et « Projet de soutien aux organes indépendants en Tunisie » (PAII-T) cofinancés par les deux organisations et mis en œuvre par le Conseil de l’Europe.