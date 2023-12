La Tunisie se penche sur l’élaboration d’ un modèle socio-économique pour faire face au changement climatique

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a souligné, hier dimanche à Dubaï (Emirats Arabes Unis), que « la Tunisie a commencé l’élaboration d’ un modèle socio-économique pour répondre aux exigences de la lutte contre les changements climatiques ».

Lors de sa participation aux travaux de la première réunion ministérielle sur la santé et le climat, tenue en marge de la Conférence COP 28, le ministre a indiqué que la Tunisie œuvre au développement des capacités du système de santé, à accroître son efficacité face au changement climatique, à travers une coordination au niveau national mettant en œuvre la stratégie nationale de réduction des émissions de cCO2 et d’amélioration de la gestion des questions de santé liées au changement climatique en partenariat avec toutes les institutions et programmes concernés.

Il a ajouté que le Ministère de la Santé a mis en place une structure permanente chargée du dossier du changement climatique et ses répercussions sur la santé publique et a élaboré un plan pour évaluer et développer le travail des centres de santé de base afin d’accroître leur préparation à faire face au changement climatique, en plus d’approuver des programmes spéciaux pour renforcer les capacités et sensibiliser les travailleurs du secteur de la santé et la société à l’impact du changement climatique sur la santé.

Le ministre de la Santé a renouvelé l’importance d’unir les efforts de la communauté internationale pour soutenir les systèmes de santé et renforcer la capacité de faire face aux urgences et de protéger la santé contre le changement climatique de manière à garantir l’égalité entre les populations et leur droit à la santé et à la vie.

- Publicité-