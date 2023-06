La Tunisie se proposerait d’exempter les touristes chinois de visa

Anouar Chetoui, directeur de la représentation de l’Office tunisien du tourisme (ONTT) à Beijing, a confié dans un récent entretien à l’agence de presse officielle chinoise, Xinhua que le marché chinois représentait « un énorme potentiel pour le tourisme tunisien ».

Présent à la Foire internationale du tourisme de Shanghai, il estime que « la classe moyenne chinoise en expansion, combinée à une augmentation de l’intérêt pour les destinations exotiques et culturelles, crée des opportunités formidables pour attirer les touristes chinois en Tunisie. De plus, la Chine est devenue le premier pays émetteur de touristes dans le monde, avec des voyageurs chinois recherchant des expériences uniques et authentiques ».

Et pour ce faire, Chetoui annonce » des tournées de presse pour les journalistes chinois spécialisés dans le tourisme. En outre, nous proposons l’exemption de visa pour les touristes chinois et d’offrir des services adaptés à leurs besoins culturels et linguistiques une fois qu’ils seront en Tunisie »