La Tunisie se tient aux côtés de la Libye pour mener à bien son scrutin présidentiel, prévu le 24 décembre prochain, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jérandi.

- Publicité-

« La position de la Tunisie est « ferme » et « constante » en faveur du choix du peuple libyen », a-t-il ajouté dans une déclaration à TAP, en marge de l’ouverture de la Conférence internationale de Paris sur la Libye.

Jerandi a souligné la nécessité de tenir les élections libyennes dans les délais fixés (le 24 décembre 2021), conformément à la feuille de route, qui devrait dessiner les contours de l’avenir de ce pays.

L’objectif étant de restaurer la sûreté en Libye et de renforcer la stabilité dans les pays voisins.

Pour le ministre, « la question de la stabilité en Libye est un défi très important, non seulement pour les Libyens, mais également pour les pays de voisinage et la région méditerranéenne.

Il a estimé que « l’actuel Sommet de Paris, organisé par la France, l’Allemagne et l’Italie, intervient quelques semaines avant les élections présidentielle et législatives en Libye, et il est donc d’une importance capitale ».

D’après Jerandi, la Tunisie a mené de nombreuses concertations avec les pays voisins de la Libye et suit directement ce dossier en contactant les « frères » libyens à ce sujet.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que « les mercenaires étrangers doivent se retirer de la Libye, compte tenu de la menace sérieuse qu’ils représentent, non seulement pour la Libye et son processus de transition, mais également pour la région entière.

Les travaux du Sommet de Paris sur la Libye se sont ouverts, vendredi, dans la capitale française avec la participation des Nations Unies, de l’Allemagne et de l’Italie.

Le Sommet réunit une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement dont la cheffe du gouvernement de Tunisie Najla Bouden.