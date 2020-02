La Tunisie s’engage à respecter la décision saoudienne de suspendre la Omra

La Tunisie s’engage à respecter la décision de l’Arabie saoudite de suspendre ” temporairement ” la omra, à compter du 26 février courant dans le but de prévenir la propagation du coronavirus, a assuré, jeudi, Samir Ben Nassib sous-directeur du Hajj et de la Omra au ministère des Affaires religieuses.

L’Arabie Saoudite a décidé de suspendre “temporairement” l’entrée sur son territoire des pèlerins se rendant à La Mecque, dans le but de prévenir l’émergence du coronavirus (Covid-19) dans le Royaume et sa propagation”, a annoncé, ce jeudi, le ministère saoudien des Affaires étrangères.

Joint au téléphone par la Tap, Ben Nassib a fait état de la suspension des vols aller vers le royaume d’Arabie saoudite conformément à cette décision ” temporaire “. Des vols vont assurer le retour pèlerins Tunisiens se trouvant dans le royaume, a-t-il précisé.

D’après le responsable, ces procédures sont ” temporaires ” et sont assujetties à l’évaluation continue des autorités saoudiennes compétentes.