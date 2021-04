La Tunisie s’engage à respecter les accords internationaux antimines

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a réaffirmé, jeudi, « l’engagement total de la Tunisie à honorer les accords internationaux liés à l’interdiction des mines ainsi que son adhésion active à tous les efforts régionaux et internationaux visant à libérer le monde des mines terrestres qui menacent la vie de millions de personnes dans le monde entier ».

Jerandi s’exprimait lors de la réunion du conseil de sécurité des Nations Unies sur la « lutte antimines et le maintien de la paix ».

Selon un communiqué de presse du ministère, Othman Jerandi a souligné, lors de son allocution prononcée à la réunion présidée par le ministre vietnamien des Affaires étrangères, la nécessité pour tous les intervenants dans les conflits de respecter les dispositions du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’Homme et de cesser l’usage des mines et des engins explosifs.

« Il est, également, nécessaire de remettre toutes les cartes indiquant leur présence dans les zones de conflit afin de faciliter leur destruction », a-t-il insisté.

Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, appelé à renforcer la coopération internationale dans ce domaine, soulignant l’importance de fournir les ressources financières pour financer les projets de leur destruction de manière à créer les conditions nécessaires pour atteindre l’objectif fixé par la Convention d’Ottawa de 2014 pour un monde sans mines en 2025.

Jerandi a, dans ce contexte, salué les efforts de tous les intervenants dans le processus de déminage.

Le Conseil de sécurité de l’ONU avait publié, le 1er juillet 2020, la résolution n °2532, dans laquelle il a réitéré l’appel du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à un cessez-le-feu mondial pour lutter contre la pandémie de coronavirus qui a tué plus de la moitié d’un million de personnes.