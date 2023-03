La Tunisie s’est fixée un objectif de neutralité carbone en 2050 dans le carde de sa stratégie énergétique 2035

La stratégie énergétique de la Tunisie à l’horizon 2035 visant la neutralité carbone en 2050, a été présentée, mercredi soir, lors d’un conseil des ministres, présidée par la Cheffe du Gouvernement, Najla Bouden.

Cette stratégie, élaborée dans le cadre d’une approche participative entre toutes les parties concernées, a pour principal objectif de garantir à la Tunisie un approvisionnement énergétique sûr et de mettre en place des mesures opérationnelles et adéquates pour réaliser les objectifs fixés dans le mix énergétique, notamment, la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables, selon un communiqué publié, par la Présidence du Gouvernement.

Les participants, à cette réunion, ont examiné, également, les programmes spécifiques relatifs à l’efficacité et la sobriété énergétique à travers la révision du cadre organisationnel de l’efficacité énergétique et des interventions du Fonds de transition énergétique (FTE).

Ils ont pris connaissance, de la feuille de route pour le développement de la production de l’hydrogène vert et ses dérivées en Tunisie.