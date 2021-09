La Tunisie soucieuse de résoudre les conflits dans les zones de tension

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jerandi, a souligné l’importance du rôle des organisations régionales et de la Ligue des États arabes dans la résolution des conflits au niveau régional et la prévention des crises, et leur capacité à mener à bien les pourparlers entre les parties en conflit et à rapprocher leurs points de vue.

- Publicité-

Le ministre s’exprimait, mercredi, lors d’un débat de haut niveau tenu au Conseil de sécurité des Nations Unies, à New York, sur la coopération entre le Conseil et la Ligue des Etats arabes.

Selon le département des Affaires étrangères, Jerandi a appelé à intensifier les efforts aux niveaux régional et international pour la reprise des négociations de paix au Moyen-Orient, notamment sur la base des résolutions des Nations Unies, de manière à mettre un terme à l’occupation et à établir un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967 avec Al-Qods-Est pour capitale.

Dans son intervention lors du débat, tenu à l’initiative de la Tunisie, le ministre des Affaires étrangères a souligné l’importance que la Tunisie accorde à la réussite du processus de règlement politique en Libye, et son souci constant de résoudre les conflits dans les zones de tension de la région, notamment dans le cadre du Conseil de sécurité en tant que membre non-permanent pour la période 2020-2021.

Le débat, présidée par le ministre irlandais des Affaires étrangères, a vu la participation des ministres des Affaires étrangères de l’Algérie, de l’Arabie saoudite de la Tunisie, de la Norvège et de l’Estonie.

Y étaient également présents, le secrétaire d’État indien aux Affaires extérieures et des représentants États membres du Conseil de sécurité, le Sous-Secrétaire général pour le Moyen-Orient, l’Asie et le Pacifique et le Secrétaire général de la Ligue des États arabes.