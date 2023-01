La Tunisie souhaite acheter du pétrole libyen à des prix préférentiels

Le président de l’UTICA, Samir Majoul, a demandé à la Société nationale libyenne de pétrole de fournir du pétrole à la Tunisie par le biais de contrats à long terme, de prix préférentiels et de facilités de paiement.

La délégation de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat a conclu sa visite en Libye par un atelier tenu avec le ministre de l’Habitat et de la Construction du gouvernement d’union nationale, Abu Bakr Al-Ghawi, jeudi.

L’atelier s’est déroulé en présence du président de l’Union générale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture en Libye, Mohammed Al-Raied, de l’ambassadeur de Tunisie en Libye, Lassad Laajili, et d’un certain nombre de maîtres d’ouvrage et d’institutions de travaux publics des deux pays.

Selon un communiqué de l’UTICA, les participants à la réunion ont convenu à l’unanimité qu’il était possible de faire progresser la coopération bilatérale dans le domaine de la construction, de l’infrastructure et du logement.

Al-Ghawi et les chefs d’agences de son ministère se sont engagés à surmonter les obstacles et à faciliter les procédures pour les institutions tunisiennes opérant en Libye, soulignant que la porte est ouverte aux entreprises tunisiennes qui sont capables de réaliser des projets d’infrastructure, que ce soit seules ou en partenariat avec des institutions libyennes, précise le site Libya Observer. Ils ont également indiqué que le rythme de réalisation des projets en Libye augmentera après l’approbation du budget de la nouvelle année, qui a alloué des fonds importants pour le logement et la construction.

La délégation tunisienne a rencontré le Chef du Bureau d’Audit, Khalid Shakshak, et a discuté de certains dossiers relatifs aux cotisations des entreprises tunisiennes en Libye, et des moyens de fournir un cadre approprié à l’avenir pour éviter les litiges et les résoudre dans les meilleures circonstances. Les deux parties ont discuté de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables.

La réunion a également porté sur le retour des institutions tunisiennes à leur position de partenaire clé dans tout ce qui concerne l’exploration ainsi que toutes les activités et services liés à l’industrie pétrolière, outre la formation du personnel dont ont besoin les institutions pétrolières libyennes dans divers domaines.