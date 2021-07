La Tunisie sous couvre-feu de 19 à 6 heures du matin, dès ce lundi (Décret présidentiel)

Le président de la République, Kais Saïed a pris , ce lundi, un décret aux termes duquel il est interdit aux personnes et aux véhicules de circuler sur tout le territoire de la République de 19 à 6 heures du matin du lundi 26 juillet au vendredi 27 août 2021, à l’exception des cas urgents et des personnes qui travaillent de nuit.

La durée de ce décret peut être révisée à travers un communiqué de la présidence de la République.

Le décret interdit les déplacements des personnes et des véhicules entre les villes hors des heures d’interdiction de la circulation sauf pour des courses essentielles ou pour des raisons de santé urgentes. Il est aussi interdit le regroupement de plus de trois personnes sur la voie publique et dans les places.