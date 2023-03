La Tunisie, tête de liste des destinations de vacances à forfait les plus abordables, selon une nouvelle étude

La Tunisie, propose des vacances à forfait parmi les plus avantageuses. Un séjour de sept nuits coûte en moyenne 576 livres sterling par personne, vols, hôtels et transferts compris. Elle est l’endroit où aller si on cherche des vacances à forfait bon marché, selon une nouvelle étude loveholidays.

Elle a remporté la palme du meilleur rapport qualité-prix.

Après un pic de 500 000 visiteurs britanniques en 2014, qui est tombé à 30 000 trois ans plus tard, 378 000 Britanniques ont visité le pays en 2019, et les chiffres devraient encore augmenter.

La Bulgarie et le Maroc étaient les deuxième et troisième destinations les plus abordables, selon l’étude de loveholidays.

Offrant aux voyageurs en quête d’été un mélange parfait de soleil et de visites touristiques, ces destinations coûtent en moyenne respectivement 636 et 701 £ par personne pour une escapade d’une semaine.

Malte et l’Espagne continentale, hauts lieux de la Méditerranée, complètent le top cinq, les voyageurs pouvant profiter d’une tranche de soleil européen pour une moyenne de £714 et £750 par personne et par semaine pour les destinations respectives cet été.

Les vacanciers peuvent également profiter des délices culinaires de l’Italie pour 753 £ par personne, avec des vacances d’une semaine dans ce pays européen à la sixième place la plus abordable.

Al Murray, directeur marketing de loveholidays, a déclaré : « Nous savons à quel point les gens apprécient les vacances à bas prix cette année – et les escapades estivales peuvent encore être abordables sans compromettre l’expérience.

« Notre analyse a révélé que la Tunisie était la meilleure destination pour des vacances économiques cet été. Elle offre un mélange de cuisine, de musique, de danse et de paysages, ce qui en fait une excellente option pour une escapade culturelle.

« Nous négocions avec nos fournisseurs pour obtenir les meilleures offres possibles pour nos clients, ce qui rend les vacances plus accessibles à tous.