La Tunisie, tête de pont entre l’Europe et l’Afrique, thème d’un webinaire

« La Tunisie, tête de pont entre l’Europe et l’Afrique » est le thème d’un webinaire qui sera organisé par l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisie), la Délégation de l’UE en Tunisie et la Société Financière Internationale (SFI) le 15 février, dans le cadre de la 7ème édition du Forum des Affaires UE-Afrique (EABF).

- Publicité-

Le webinaire portera sur le rôle central de la Tunisie entre les continents africain et européen et les opportunités que cette position offre aux entreprises et aux investisseurs. Il mettra ennrelief les atouts dont jouit le pays pour jouer un rôle de relais entre les communautés d’affaires des deux continents.

Le webinaire se tiendra dans le cadre de la 7ème édition du Forum des affaires UE-Afrique (EABF) organisé conjointement par la Commission européenne et la Commission de l’Union africaine, du 14 au 17 février.

Ce forum réunira des chefs d’entreprise et des décideurs africains et européens et permettra aux participants de discuter avec des chefs d’entreprise et des décideurs des possibilités de partenariat et d’investissement entre les deux continents.