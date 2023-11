La Tunisie veut acheter 100 000t de blé tendre et 75 000t d’orge fourragère

L’office tunisien des céréales a lancé un appel d’offres international pour l’achat d’environ 100 000 tonnes de blé tendre meunier et d’environ 75 000 tonnes d’orge fourragère, ont indiqué mardi des négociants européens.

L’origine était facultative. La date limite de soumission des offres de prix dans le cadre de l’appel d’offres est fixée au mercredi 22 novembre.

Le blé est recherché en quatre lots de 25 000 tonnes et l’orge en trois lots de 25 000 tonnes.

L’un et l’autre devront être expédiés entre le 10 décembre 2023 et le 20 janvier 2024, en fonction de l’origine fournie par le vendeur.

La semaine dernière, la Tunisie avait acheté un total de 75.000 tonnes de blé dur dans le cadre de deux appels d’offres séparés.

