La Tunisie veut devenir un hub en matière de technologie et d’intelligence artificielle

« La Tunisie ambitionne de devenir un hub en matière d’industries technologiques innovantes et d’intelligence artificielle », a souligné, mardi, la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Saloua Sghaier.Effectuant une visite dans un pôle industriel technologique à Ezzahra (gouvernorat de Ben Arous), la ministre a souligné l’impératif de développer le tissu industriel afin d’être en phase avec les avancées technologiques à l’échelle internationale.Elle a, par ailleurs, fait savoir que son département œuvre à adhérer progressivement au modèle de l’industrie 4.0, ajoutant que certaines industries à l’instar des secteurs mécanique, éléctronique et aéronautique, ont déjà adopté ce modèle.Pour ce qui est des industries qui n’ont pas pu adhérer à ce modèle, en raison de la pandémie du Covid-19, la ministre a indiqué que des programmes ont été mis en place par son département afin d’accompagner les entreprises impactées par cette crise, à l’instar de lignes de financement bancaire.

