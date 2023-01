La Tunisie veut porter la part des énergies renouvelables à 24% d’ici 2025

La Tunisie vise à porter la part des énergies renouvelables dans la production globale d’énergie à 24% d’ici 2050, contre 3% aujourd’hui, selon, directrice des énergies renouvelables de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie, Nafaa Baccari.

S’exprimant lors d’un webinaire sur le « Rôle du solaire photovoltaïque et éolien dans la transition énergétique », il a assuré que cet objectif « peut être atteint » si les contraintes qui ont entravé certains projets lancés en 2017 sont levées, ajoutant que l’amélioration du cadre législatif régissant le secteur et les nouvelles politiques sur les concessions contribueront à atteindre cet objectif. Ila ,dans ce contexte, a rappelé que l’objectif à moyen terme de 2025 a été défini dans le cadre du plan de développement des énergies renouvelables 2022/2025, qui prévoit la production de 1,7 GW pour les nouveaux projets.

La mise en œuvre nécessitera des investissements de l’ordre de 1,5 milliard de dollars et créera plus de 1 000 emplois permanents et directs. Ce plan permettra également d’éviter des coûts de production d’énergie à partir de gaz naturel de l’ordre de 500 millions de dinars par an et ceux concernant l’importation d’un million de tonnes de gaz naturel par an, soit une réduction des importations de 30%.

Baccari a, par ailleurs, souligné la nécessité d’exploiter davantage le potentiel de l’énergie solaire en Tunisie, qui présente un taux d’exposition important dépassant les 3 000 heures par an.

La Tunisie a revu, en 2022, son ambition d’une proportion d’énergie renouvelable dans la production d’électricité, la portant à 35% contre 30% en 2030. En pratique, 90% de ce quota proviendra principalement de l’énergie éolienne et solaire photovoltaïque, selon Baccari. Afin de poursuivre cet objectif, l’État entend investir annuellement 900 millions de dinars pour dynamiser les projets énergétiques dans ce secteur.