La Tunisie voudrait augmenter le volume de gaz algérien importé

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie Neila Gongi, a exprimé le souhait de la Tunisie de voire augmenter le volume de gaz naturel importé d’Algérie, et ce lors d’un entretien à distance, organisé mercredi 3 novembre en visioconférence, avec le ministre algérien de l’Energie et de mines, Mohamed Arkab.

- Publicité-

Selon un communiqué, publié jeudi 4 novembre 2021 par le département de l’Industrie, la ministre a aussi, souligné l’impératif de mettre à jour les études réalisées dans ce cadre, pour assurer la continuité de l’approvisionnement des régions frontalières tunisiennes en gaz naturel algérien, à l’instar de la région de Sidi Youssef, première étape du projet d’approvisionnement de ces zones.

Les deux parties ont, également, mis l’accent sur les moyens à mobiliser afin de renforcer la coopération bilatérale, dont le développement de l’exploitation de l’interconnexion électrique entre les deux pays et la possibilité d’accroître le volume de l’approvisionnement de la Tunisie, en produits pétroliers, gaz de pétrole liquéfié (GPL) et gaz butane.

Pour sa part, le ministre algérien a rappelé les directives du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, concernant le développement de la coopération et l’échange d’expériences entre la Tunisie et l’Algérie et la poursuite de l’activation de commissions mixtes tuniso-algériennes. Il a, par ailleurs salué l’expérience tunisienne dans le domaine de la production d’électricité, à partir des énergies renouvelables, menée dans le cadre de projets de partenariat public – privé, d’autant plus que la Tunisie se distingue, aujourd’hui, par le meilleur tarif au niveau africain dans cette activité.

Gongi a fait part, dans ce cadre, de la disposition de son département à échanger de son expérience et son expertise dans ce domaine, avec l’Algérie.

Sur un autre plan, les deux ministres ont souligné l’impératif de développer la coopération dans le secteur minier, notamment dans la filière de transformation des phosphates et de la production d’engrais phosphatés.