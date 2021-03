La tunisienne VERMEG devient la solution de choix pour les rapports réglementaires à Singapour

La société tunisienne VERMEG a annoncé que tous les clients de sa solution AgileREPORTER à Singapour ont adopté le nouveau cadre MAS 610 (en vigueur à partir du 31 janvier 2021) et que toutes ces entreprises ont envoyé avec succès leurs premières soumissions officielles au régulateur. « Ce nouveau cadre MAS 610 a été une grande réussite dans la région APAC, cette nouvelle exigence constituant actuellement la grande majorité des obligations de reporting de nos clients », souligne-t-elle.

- Publicité-

« L’initiative de livraison MAS 610 de VERMEG s’est déroulée pendant une période où nos équipes ont répondu efficacement à une série de changements dans les directives de reporting qui évoluent rapidement. Nous avons été en mesure de respecter les délais de livraison de tous les clients dans les délais impartis et avec des solutions de qualité », ajoute-t-elle.

Pavan Pothuraju, responsable APAC de la gestion des produits réglementaires, a déclaré : « Il s’agit d’une réussite vraiment exceptionnelle qui témoigne à la fois de la qualité de notre plateforme et des connaissances, de l’expérience et du dévouement de nos équipes de produits et de livraison. La contributions de nos clients et partenaires de Singapour à cette initiative a également été déterminante pour notre succès ».

Dans le cadre de ce programme, nous avons également profité de l’occasion pour rationaliser le modèle de données de nos produits MAS, afin de le rendre évolutif en fonction des besoins actuels et futurs. Cela permettra de réduire les coûts de maintenance des clients à l’avenir et de rendre les mises en œuvre plus rapides et moins complexes.

Tout cela arrive au moment où VERMEG a été accrédité comme l’un des fournisseurs ICM (Infocomm) pré-approuvés dans le cadre du programme IMDA Go Digital à Singapour. Le programme Go Digital vise à aider les entreprises de la région à utiliser les technologies numériques et à renforcer leurs capacités pour leur permettre de tirer parti des opportunités de croissance de l’économie numérique. Les entreprises qui engagent VERMEG dans le cadre de leur parcours numérique pourront bénéficier d’une subvention du gouvernement singapourien.

Grâce à ces succès, VERMEG est désormais le principal fournisseur de rapports réglementaires à Singapour et nous sommes impatients de développer notre communauté de clients à l’avenir.