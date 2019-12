La Turquie envisage d’intervenir militairement en Libye

Le président turc a déclaré lundi 9 décembre, puis confirmé mardi, que son pays pourrait déployer des troupes en Libye si le gouvernement de Fayez el-Sarraj l’invitait à le faire. Son gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU, est très affaibli face à l’offensive du maréchal Khalifa Haftar, qui, à la tête de son «Armée nationale libyenne» (LNA), contrôle une très large partie du territoire libyen à l’exception de zones au nord-ouest, autour de Tripoli, où se maintient le GNA.

Dans ce contexte de renforcement militaire du camp d’Haftar, la Turquie apparaît comme le principal soutien du gouvernement de Fayez el-Sarraj et des milices locales. «Le GNA est prêt à accueillir TOUT soutien international», a affirmé un porte-parole du gouvernement de Tripoli, rapporté par le New York Times. Depuis de nombreux mois, la Turquie serait en réalité déjà présente, quoiqu’officieusement, à Tripoli. Elle fournit notamment des drones aux forces du GNA. En face, les Emiratis fournissent à la LNA des drones de fabrication chinoise. Dans un rapport publié en octobre, des experts de l’ONU avaient estimé que la Turquie (du côté du GNA), mais aussi les Émirats arabes unies et la Jordanie (du côté d’Haftar), violaient l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 du Conseil de sécurité des Nations unis, votée en 2011.