La Turquie et la Syrie s’accordent sur une feuille de route pour normaliser leurs relations

Cela faisait douze ans que les chefs de la diplomatie turque et syrienne ne s’étaient pas rencontrés. Ce mercredi à Moscou, les ministres syrien Fayçal Mekdad, turc Mevlüt Cavusoglu, ainsi que leurs homologues russe Sergueï Lavrov et iranien Hossein Amir-Abdollahian, ont chargé leurs adjoints d’« élaborer une feuille de route pour faire avancer les relations entre la Turquie et la Syrie ».

Ankara présente cette réunion comme un préalable à un sommet entre les dirigeants turc et syrien. La Turquie s’était posée dès le début du conflit en soutien de l’opposition et des rebelles désireux de renverser le président syrien Bachar al-Assad. Mais le président turc Recep Tayyip Erdogan s’efforce désormais de retisser des liens avec Damas, avec le but affiché de renvoyer une partie des 3,7 millions de Syriens réfugiés sur le sol turc, une question centrale dans les élections présidentielle et législatives qui se tiendront dimanche en Turquie, souligne RFI.

Selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le document signé ce mercredi doit permettre à Damas et Ankara de « fixer clairement leurs positions sur les sujets prioritaires pour eux » pour pouvoir « rétablir le contrôle du gouvernement syrien sur l’ensemble du territoire du pays et assurer de manière solide la sécurité de la frontière avec la Turquie de 900 km de long ». « Il est également important d’évoquer le rétablissement des liaisons logistiques qui ont été rompues entre les deux pays voisins et la reprise de la coopération économique sans obstacle », a déclaré le chef de la diplomatie russe au début de cette réunion. « Nous avons tous intérêt à ce que les relations entre la Syrie et la Turquie reprennent sur la base de l’égalité et du respect » mutuels, a-t-il souligné.

Après la réunion des ministres turc et syrien de la Défense en décembre, et la réussite de cette rencontre de ce mercredi, Moscou peut envisager très sérieusement la troisième étape de ce processus de réconciliation entre Ankara et Damas, à savoir la rencontre au sommet entre les deux dirigeants des deux pays.