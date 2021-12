La Turquie et l’Afrique s’entendent pour renforcer leurs liens

La Turquie et une centaine de responsables africains, réunis deux jours durant à Istanbul, se sont engagés à renforcer leurs liens et leur coopération, illustrant l’investissement croissant d’Ankara sur le continent.

Au terme de cette réunion samedi, le président Recep Tayyip Erdogan a promis d’envoyer 15 millions de doses de vaccins anti-Covid en Afrique, laissée pour compte dans la distribution mondiale malgré l’apparition et l’identification pour la première fois du nouveau variant Omicron en Afrique du Sud et au Botswana.

Un mémorandum d’accord signé pour la période 2022-2026, dont l’AFP a obtenu copie, prévoit également de « renforcer la collaboration » avec l’Afrique dans cinq domaines principaux: outre le commerce et les investissements, la « paix, sécurité et gouvernance; l’éducation, les jeunes et le « développement des femmes »; le « développement des infrastructures et de l’agriculture » et la « promotion des systèmes de santé résilients ».

En matière de défense, la Turquie dispose déjà d’une base militaire en Somalie et pousse son avantage avec ses ventes de drones: le modèle TB2 de la société privée Bayraktar – dirigée par un des gendres du président – est le plus demandé après ses succès vantés ces dernières années en Libye et en Azerbaïdjan.

En clôturant le sommet, il a annoncé l’ouverture prochaine de nouvelles ambassades de Turquie en Afrique, afin de porter leur nombre total à 49 représentations – contre 43 actuellement – sur les 55 pays de l’Union Africaine.