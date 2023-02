La Turquie frappée par deux nouveaux séismes lundi

La Turquie à nouveau dévastée par une catastrophe naturelle. Deux nouveaux séismes de magnitudes 6,4 et 5,8 ont été enregistrés lundi 20 février au soir dans la province turque de Hatay, au sud du pays. Cette région avait été la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 41 000 morts en Turquie, a rapporté l’agence turque de secours Afad.

L’agence de secours a appelé sur Twitter la population à rester à l’écart de la côte par précaution, mettant en garde contre le risque de submersion. La province de Hatay borde la Méditerranée, et possède en son sein la ville d’Antakya dans les terres et le grand port de marchandises d’Iskenderun sur le littoral.

La première secousse, de magnitude 6,4, dont l’épicentre était situé à Defne, un district distant d’une quinzaine de minutes en voiture – en temps normal – d’Antakya, est survenue à 20 h 4 locales (18 h 4 à Paris) et a été très violemment ressentie par les équipes de l’Agence France- Presse à Antakya et à Adana , 200 km plus au nord. Elle a été suivie trois minutes plus tard d’une nouvelle secousse de magnitude 5,8 à Samandag, une localité côtière au sud d’Antakya, a signalé l’Afad qui redoute « une élévation du niveau de la mer jusqu’à 50 cm ».